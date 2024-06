La squadra di Valentina Vadi. Tante conferme e volti nuovi

Via libera alla nuova giunta Vadi. Venerdì sera, durante la prima seduta del Consiglio comunale che si è svolta in piazza Cavour, il sindaco di San Giovanni rieletto al primo turno ha ufficializzato i nomi che comporranno l’esecutivo cittadino. Torna Lorenzo Cursi in qualità di vicesindaco, dopo la breve parentesi tra il 2019 e il 2020, a cui viene affidato un super-assessorato a urbanistica, infrastrutture, viabilità e bilancio. Rimangono saldi al loro posto Laura Ermini, assessore all’istruzione, ambiente e sport, e Fabio Franchi, a cui restano le deleghe a cultura, promozione del territorio, eventi e turismo. Tra i volti nuovi c’è Alberto Marziali, capogruppo uscente del centrosinistra, che seguirà il sociale, l’innovazione e il decoro urbano. Infine il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini, che avrà le deleghe ad attività produttive, commercio e centro storico. Vadi trattiene per sé attuazione fondi Pnrr, reperimento risorse e contributi, sanità e protezione civile. Con un Pellegrini che entra, ce n’è uno che se ne va. Si tratta di Francesco, assessore ai lavori pubblici nel primo mandato, che ha lasciato per impegni di lavoro. Fuori anche Paola Romei e Nadia Garuglieri. Rispetto al passato quinquennio, si passa da una giunta a trazione femminile ad una a maggioranza maschile. Durante l’assise, presieduta dal consigliere anziano Stefano Cuccoli, il Consiglio ha assunto il suo assetto definitivo. A seguito delle dimissioni di Ermini e Marziali, nominati assessori, sono subentrati nel parlamentino Elena Spadaccio e Marco Bandini. La maggioranza ha presentato il gruppo Centro Sinistra per San Giovanni, unione tra Partito Democratico e la civica Vadi Sindaca, il cui capogruppo è Marco Bandini, e il gruppo Alleanza Verdi Sinistra, rappresentato da Francesca Bron, prima consigliera di colore eletta in Valdarno. La minoranza ha presentato il gruppo Liste Civiche Sangiovannesi, la cui capogruppo è Lisa Vannelli, e il gruppo Centro Destra per San Giovanni, guidato invece da Vittorio Tinagli. Raggiunta anche l’intesa istituzionale per la presidenza dell’assemblea: il centrista Lorenzo Martellini, storico esponente di Per Un’Altra San Giovanni ed eletto nella civica Vadi Sindaca, è stato votato all’unanimità Presidente del Consiglio comunale, mentre la vicepresidenza è andata a Gianna Camiciottoli delle Liste Civiche Sangiovannesi.

Francesco Tozzi