La sfida del Pnrr. Quei 20 cantieri aperti da 35 milioni di euro. Ecco come procedono

Il 2024 passerà alla storia come l’anno dei cantieri. Sono 20 gli interventi, targati Pnrr, in partenza o già terminati, per un costo complessivo pari a 35 milioni di euro. A questi se ne aggiungono cinque in partenza, finanziati dall’amministrazione comunale, per un costo che si aggira intorno ai 12 milioni. Cantieri aperti per la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili. Sono già terminati tre chilometri, altrettanti in corso d’opera per un costo di 2 milioni di euro. Tra quelle terminate: il tratto da via Vingone a Tortaia, da via Alfieri a via Romana, e tra via Alfieri e via Tortaia e da Obi all’Ipercoop. In corso di lavorazione: la ciclabile con il sotto attraversamento sulla Setteponti; in partenza quella direzione Ceciliano e quella da Obi verso Bologna. Da iniziare, invece, quella da Obi direzione centro città. "In questo anno partiranno cantieri che pongono grande attenzione alla riqualificazione di immobili e spazi di edilizia scolastica" spiega l’assessore Alessandro Casi. Siamo alla Cadorna, parliamo dei lavori sulla palazzina dell’istituto Cesalpino e del liceo Colonna.

Per quanto riguarda il primo lotto di interventi, per il costo di 1 milione di euro, la manutenzione del tetto è terminata, mentre sono in corso i lavori che riguardano le facciate. Il secondo lotto (di 2 milione e 900), di sostituzione infissi, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria all’interno, partirà in estate. Altro intervento in centro, quello che riguarda la realizzazione di una Stazione di posta nella ex caserma Piave, i lavori di manutenzione straordinaria (2 milione), partiranno a maggio. E poi: si parte in estate con i lavori di adeguamento della Biblioteca comunale alla normativo antincendio, (1 milione).

"Attenzione anche alla manutenzione del patrimonio storico, due le mura sulle quali sono previsti interventi" continua Casi. Quelle del Gioco del Pallone, il restauro, del costo di 1 miliardo e 600 mila, è in corso. E poi la riqualificazione, già partita, dell’area del Baldaccio e delle mura lungo via Fra’ Guittone. Ai quali si unisce l’intervento di sistemazione dell’area intorno alla Casa delle energie.

Partirà ad aprile la demolizione del palazzetto di basket San Clemente per costruire una nuova area. Il secondo lotto, quello che riguarda la sistemazione del parchino di via Emilia, in cui verrà recuperato il campetto da calcetto e da basket con una riqualificazione dell’area verde, partirà invece a giungo. In corso la realizzazione del nuovo asilo nido in via Colombo, in sostituzione di quello ospitato nel palazzo di via Masaccio. Intervento del costo di un milione e 800. E poi, partirà lunedì, nella scuola media Cesalpino, lo sgombero dei locali, per poi procedere alla demolizione e alla ricostruzione, per un costo di 9 milioni e 800. E ancora i lavori nell’impianto sportivo di Pratacci, (2 milione e mezzo), in partenza entro l’estate. "Ma anche le aree di aggregazione, le piazze". Presentato recentemente il progetto definitivo che riguarderà la riqualificazione di Piazza Giotto (1 milione e mezzo), il cantiere è in partenza a fine aprile. Ad inizio del mese invece cominceranno i lavori in Piazza Saione. "Venti interventi, per 35 milioni. Tanti i fondi che il Comune è riuscito ad intercettare. Entro settembre ciascuno dovrà aver raggiunto il 30% di realizzazione" spiega Casi.