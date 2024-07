Gli Amici di Bibo. Ancora solidarietà

LORO CIUFFENNA

Proseguono le iniziative di solidarietà degli "Amici di Bibo", gruppo nato in ricordo di Daniele Baldi, morto nell’aprile del 2022 per un infarto. Una morte prematura. Aveva solo 45 anni e la sua scomparsa ha sconvolto paese dove abitava, Loro Ciuffenna. Ma in questi due anni amici e conoscenti non solo non l’hanno dimenticato, ma nel suo ricordo hanno organizzato iniziative benefiche. L’ultima si è tenuta il 25 maggio scorso con il "I° Momorial Bibo nel cuore", in collaborazione con il "Ciccolino Martinbao di Firenze". Il ricavato della manifestazione è servito per acquistare piastre ad induzione che serviranno al percorso di autonomie domestiche per persone con disabilità dell’associazione Arkadia Onlus di Terranuova. Non è la prima volta che gli amici di Bibo organizzano iniziative per Arkadia. Lo scorso anno all’associazione terranuovese, che sviluppa progetti socio-educativi rivolti a persone con difficoltà fisiche e relazionali lievi e medie, è stato regalato un forno professionale che servirà a svolgere la terapia dell’autonomia domestica, nella quale fanno la spesa e si cucinano da soli il pranzo o la cena. Sempre nel 2023, è stata affissa una targa in suo ricordo all esterno del circolo Arci di Loro, che Baldi, "Bibo" per gli amici, era solito frequentare, ed è stata fatta una raccolta, tramite la vendita di magliette ricordo, con la quale sono stati comprati e donati una decina di libri alla biblioteca comunale di Loro. Volumi contrassegnati con il simbolo del cuore, che farà capolino tra gli scaffali per ricordare a tutti l’amore di "Bibo" per la lettura. Insomma, una serie di iniziative per ricordare una persona che ha lasciato la vita terrena troppo presto, ma che ha lasciato un segno indelebile nella piccola comunità lorese, dove tutti si conoscono.