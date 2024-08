La rassegna Pini da sfogliare. Autori e libri al parco Presentini

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna "Pini da Sfogliare", la serie di presentazioni di libri al tramonto, ideata dal Comune di Castiglion Fiorentino, in programma da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre. Gli appuntamenti si svolgeranno al Parco Presentini a partire dalle 18. Prevista anche un’anteprima di rilievo. Martedì 27 agosto alle ore 21 sempre presso Parco Presentini, è previsto l’incontro con Amedeo Carboni e Alessandro Calori dal titolo "Aretini di Serie A, Due capitani si raccontano". Moderatori della serata il giornalista e conduttore Paolo Bargiggia, e la giornalista di Sportitalia, Ylenia Frezza. Non sarà da meno la chiusura, il 1 settembre ore 17.30 al Parco Presentini, "l’incontro" tra la rassegna "Pini da Sfogliare" e il "Santucce Storm Festival" che prevede la conversazione con Ray Banhoff e la presentazione del libro "Vita da autodidatta". Al termine si terrà l’incontro con gli autori finalisti del "Santucce Storm Festival": Lidia Marsili e il suo "L’alba dentro l’imbrunire", con Giuseppe Romanelli e "La sindacalista e le fresie", Giulia Savarelli e "Il gioco della farfalla e della lepre", Paolo Valsecchi e "L’ultimo libro" e Vincenzo Vinagli e "Il silenzio dei morti viventi". La rassegna che ha come sottotitolo "Conversazioni su attualità, costume, sport e storie", vede la direzione artistica e la moderazione di Simona Buracci. L’ingresso è gratuito e il programma prevede il 28 agosto: "Gli animali ci salvano" di Alberto Brandi, il 29 agosto "storie di padre, storie di figli" di Andrea Polo, il 30 agosto "Non eravamo aquile" di Massimo Gagliano e il 31 agosto "Inquieto Vivere" di Andrea Bindi.