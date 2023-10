La questione russa nelle analisi di Montori e Dispenza

"Lo strazio dell’anima russa fra fiducia e terrore": è il titolo della conferenza in programma venerdì alle ore 10 nella sala La Moderna di via Maffei con i professori Pierluigi Dispenza e Marco Montori. Dispensa è studioso di Storia dell’economia, mentre Montori è docente di Storia e Filosofia. "L’incontro - spiegano i relatori - si pone come volontà di raccontare e comprendere il potere staliniano, che si può dire, con intensità diversa si esercitò sulla Russia e indirettamente su tutto il mondo dal 1917 al 1953, basti pensare ai Partiti comunisti occidentali e alla ’guerra fredda’, 2023, a 70 anni dalla morte del dittatore georgiano"..