La Provincia contro la violenza sulle donne. Una targa per Norma Cossetto e Anna Frank

La Provincia celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oltre che con varie iniziative, intitolando il foyer di ingresso alla Sala di Grandi ad Anna Frank e a Norma Cossetto, per valorizzare la memoria delle donne vittime di atroci violenze. "Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha una matrice di carattere sociale e culturale, è necessario ribadire una posizione chiara di condanna e un’assunzione di responsabilità sia da parte del mondo istituzionale che di quello della società civile. Il sostegno e la protezione delle donne e dei bambini che hanno vissuto o che vivono nella violenza in ambito domestico è individuato come una priorità e richiede un intervento coerente e costante che coinvolge tutti gli attori della comunità - spiega il presidente della Provincia Alessandro Polcri - L’amministrazione provinciale, nell’ambito delle competenze sulle Pari Opportunità, si adopera per prevenire e contrastare la violenza di genere e sostenere le donne che la subiscono nelle sue diverse forme. Estirpare le radici della violenza di genere significa costruire una comunità più equa, più moderna e più civile".

La consigliera provinciale Cinzia Santoni dichiara: "Lo scoprimento delle targhe in memoria di Anna Frank e Norma Cossetto avviene in un momento di grande rilevanza, sia per ricordare che spesso e volentieri le donne, insieme spesso ai loro figli sono le vittime quasi predestinate di qualsiasi combattimento, atto terroristico. La nostra Provincia deve essere di esempio e da stimolo, per evitare femminicidi: in questi giorni si conta un’ulteriore vittima, Giulia, uccisa probabilmente per un concetto di possesso patriarcale nei confronti della donna".