La presidente nazionale di Slow Food a San Giovanni alla presentazione del suo libro

Arezzo, 16 gennaio 2025 – San Giovanni Valdarno sarà sede del primo appuntamento del progetto “Leggi Pensa Mangia 2025”, un ciclo di incontri e riflessioni organizzato dalla condotta Slow food e dedicato ai temi della biodiversità, sostenibilità, clima e cibo. Sabato 25 gennaio, alle 17,30 a Palomar Casa della Cultura (Sala Conferenze “Davide Sassoli”), e si inserisce iniziativa inserita all'interno della rassegna "Le Piazze del Sapere", promossa dal Comune di San Giovanni con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. L’incontro vedrà protagonista Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, che presenterà il suo libro “La natura bella delle cose” (Slow Food Editore, 2024). Il saggio, che invita all’azione per salvaguardare la bellezza autentica della Terra, esplora non solo le criticità globali, ma anche le storie di uomini e donne impegnati a migliorare il mondo attraverso gesti quotidiani di cura e rispetto per la natura. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentina Vadi, interverranno Enzo Brogi, giornalista e figura di spicco nel panorama politico valdarnese e regionale, e Paolo Hendel, attore e comico, che arricchirà l’incontro con letture tratte dal libro di Barbara Nappini, in un dialogo che stimolerà riflessioni sul futuro della Terra e sul ruolo di ciascuno nella costruzione di un modello agricolo e sociale sostenibile.

Il saggio invita all’azione raccontando non soltanto quello che nel mondo non funziona ma, soprattutto, gli uomini e le donne che possono rendere la Terra migliore, nella sua bellezza più autentica. E pala proprio della “bellezza” come motore silenzioso e potente, in grado di riconnettere con gli altri e con quello che ci circonda. Le cose belle sono le azioni quotidiane, solo apparentemente insignificanti: impastare il pane, affrontare realtà dure, riconoscere il valore degli alberi e dei loro frutti, rispondere alla violenza con gesti di pace. Grandi e piccole scelte che permettono di restare umani. Un incontro che, come hanno ricordato gli organizzatori, rappresenta un’opportunità di crescita culturale e di sensibilizzazione, non solo per i cittadini, ma anche per le istituzioni, le associazioni e le aziende locali, sui temi cruciali che riguardano la difesa della biodiversità, l’agroecologia e la produzione di cibo buono, pulito e giusto. L’obiettivo del progetto è quello di offrire strumenti di riflessione per scelte consapevoli, promuovendo la responsabilità individuale e collettiva nel contrastare l’attuale crisi ambientale.

Al termine dell'evento, seguirà un momento conviviale, con il tradizionale appuntamento di "A cena con l’Autore" ai saloni della Basilica dove i partecipanti potranno continuare la conversazione con gli ospiti in un contesto informale. L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati. Il ciclo di incontri di cui fa parte “Leggi, pensa, ama” è organizzato dalla Condotta Slow Food Valdarno di Sopra APS, in collaborazione con i Comuni del Valdarno di Sopra, l’Accademia Valdarnese del Poggio, il Mercatale Mercato Coperto degli Agricoltori, il Distretto Rurale, Slow Food Editore e Slow Food Italia.