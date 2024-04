La Polisportiva Galli batte Spezia e chiude con un successo la regolar season

Arezzo, 22 aprile 2024 – Si chiude con un successo la stagione regolare della Polisportiva Galli. Contro Lo Spezia arriva la ventunesima vittoria stagionale, che vale quota 42 punti in classifica. Una gara già indirizzata nei primi due periodi, con la ripresa che ha visto aumentare il divario tra le due compagini. Top scorer di serata Mioni, autrice di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi. San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Petrova La Spezia: Moretti, Guzzoni, Baldassarre, Favre, Colognesi CRONACA – Parte bene Spezia con Moretti e Guzzoni per lo 0-5. Reggiani sblocca San Giovanni Valdarno mentre è Nasraoui a finalizzare rimonta e sorpasso sul 7-5. Favre e Colognesi rimettono le liguri avanti (7-11), ma Rossini e Bocola tengono in scia la padrone di casa sul 13-15. Si sblocca anche Bocola, mentre Rossini riporta avanti la squadra di Garcia sul 18-17. Finale di quarto tutto ospite, con Templari e Cappellotto a scrivere 21-22. Al rientro continua l’equilibrio: Petrova e Mioni salgono di tono (25-24), ma Spezia replica prontamente con Favre prima sul 27-30 poi sul 38-35. Mioni e Rossini si mettono in evidenza nel finale, decretando il 42-35 all’intervallo. Dopo la pausa lunga, Rossini e De Cassan firmano la doppia cifra di margine, scrivendo il 52-37 a metà frazione. Favre e Templari provano a limitare i danni (54-42) ma la squadra di Garcia controlla e al trentesimo conduce 56-44. Negli ultimi dieci minuti arriva un nuovo allungo, con Bocola prima (64-46) e Mioni poi (68-46). Il finale serve solo a definire il punteggio. Polisportiva Galli vince 74-55. Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Cestistica Spezzina 74 – 55 (21-22, 42-35, 56-44, 74-55)