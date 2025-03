“La leggenda del pianista sull’oceano” all’Auditorium di Montevarchi

Arezzo, 18 marzo 2025 – Giovedì 20 marzo, alle ore 21.15, l'Auditorium comunale di via Marzia, ospiterà "Novecento", il celebre monologo scritto da Alessandro Baricco, noto anche come “La leggenda del pianista sull’oceano”. Lo spettacolo, realizzato dall'Associazione Paro Paro, è stato scelto per il debutto in città di uno degli eventi teatrali più attesi della stagione. La rappresentazione, nata da un'idea di Alessandro Corsi, socio dell'Associazione e attore del monologo, è stata presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini (intervista in alto), dall'Assessore alla Cultura Giacomo Brandi, dal Direttore artistico Massi Fruchi, alla presenza dello stesso interprete. "Un modo per omaggiare la giornata mondiale del teatro del 2025- afferma il Sindaco - attraverso un'opera portata in scena dall'Associazione Paro Paro con cui collaboriamo da tempo, anche con iniziative benefiche, l'ultima delle quali il coro natalizio in piazza Varchi, il cui ricavato è stato donato al Calcit Valdarno. Giovedì sera, il sipario si aprirà per accogliere la prima di questo spettacolo, simbolo anche dell’importanza che riveste il mondo del teatro e tutti coloro che, soprattutto a livello locale, portano avanti una nobile arte" "Novecento è un testo straordinario - ha spiegato Alessandro Corsi - che narra la storia di un bambino lasciato sulla nave, dove lì cresce e vive. Una storia assurda ma meravigliosa". I biglietti per lo spettacolo sono in vendita (intero 10 euro, ridotto 7 euro) e possono essere acquistati in prevendita senza costi aggiuntivi chiamando il 3920383283, oppure direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo.