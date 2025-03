La gru si ribalta nel cantiere e uccide un operaio

È morto sbalzato a terra dal muletto su cui stava lavorando. Un volo di diversi mesi e poi la violenta botta alla testa. Così ha perso la vita Alessandro Guerra, 54 anni, di Verghereto (Forlì Cesena) marito e padre di due figli. È l’ennesima vittima sul lavoro. La tragedia si consuma ad Arezzo, in via Bruno Buozzi, sotto la fortezza medicea, nella strada che dal cimitero porta al Duomo, in pieno centro storico. Stava lavorando in un cantiere del Comune.

Erano le 9.30 di ieri quando si attiva la macchina dei soccorsi. Ma per Guerra non c’è stato nulla da fare: vano ogni tentativo di rianimarlo, è morto sotto gli occhi dei colleghi. Sono stati loro i primi a dare l’allarme anche se non c’è nessun testimone oculare che possa spiegare quel che è accaduto a chi sta indagando.

Al momento tutte le ipotesi stanno in piedi. C’è un’inchiesta aperta in procura che dovrà stabilire i contorni della tragedia e le eventuali responsabilità penali.

Quel che sembrerebbe è che l’uomo sia stato sbalzato a terra mentre lavorava con un muletto, o un mezzo meccanico simile. Un volo di diversi mesi dal quale poi sarebbe piombato a terra sbattendo violentemente la testa. Guerra stava lavorando in un cantiere edile del Comune di Arezzo che era stato commissionato ad una ditta di Balze di Verghereto, luogo da cui proveniva l’operaio.

Nel paesino di 1700 anime in provincia di Forlì Cesena, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. "La morte di Alessandro mi pare veramente una cosa assurda. Era una persona brava e tranquilla, casa e lavoro. Per noi è una notizia che ci lascia ancora più sgomenti, in quanto lavorava per un’impresa del nostro territorio, la Edilbalze, che ha una esperienza ultra trentennale", dice il sindaco di Verghereto Enzo Salvi.

Dolore anche da Arezzo , dove il primo cittadino Alessandro Ghinelli nell’esprimere il suo cordoglio ha detto "che l’Amministrazione Comunale si impegnerà a seguire da vicino gli sviluppi della situazione".

Luca Amodio