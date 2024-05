La grande festa della mobilità sostenibile. Bimbimbici, la città sale sulle due ruote

Scortati dalla polizia municipale percorreranno 10 chilometri per le strade della città. Appuntamento oggi con Bimbimbici 2024, il grande serpentone sulle due ruote promosso da Fiab con Legambiente ed Estra partirà stamani alle 10 dal parco Ducci di Arezzo. Non solo un’allegra pedalata in sicurezza e in compagnia, Bimbimbici rappresenta da sempre uno stimolo a cambiare le abitudini e gli stili di vita di tutti e ad educare i cittadini di domani. Non solo ad Arezzo, la manifestazione è promossa dalla Fiab oggi in tutta Italia per pedalare con migliaia di bambini e loro familiari. Bimbimbici ad Arezzo sarà un percorso facile, su ciclabili o strade chiuse, e si svilupperà in ambito urbano nella città per circa 10 km. "E’ per non tradire queste esperienze e aspettative che lavoriamo per cercare di cambiare radicalmente la modalità di trasporto sia sui percorsi casa-scuola che nella vita quotidiana; è per questo che servono percorsi e strade sempre più sicure (a partire dalla città 30) come avviene all’ estero ed in tante città d’Italia. Abbiamo quindi bisogno del supporto di tutti: dai cittadini stessi, per far sì che rispettino maggiormente le utenze più deboli, al Comune di Arezzo il cui apporto organizzativo e comunicativo è essenziale e determinante, ad Estra spa per sostenere scelte sempre più green e sostenibili". Nicola Niccolai ed Enrico Valentini di Fiab Arezzo sottolineano un tema dell’edizione 2024: "Sicurezza, un termine drammaticamente di attualità anche sulle nostre strade, vuole essere la parola al centro dell’evento di oggi. In tal senso Fiab da anni lavora per cercare di cambiare radicalmente le abitudini di spostamento incentivando l’utilizzo di mezzi più ecologici".