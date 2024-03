La forza della prevenzione. La Lilt resta in prima linea

di Gaia Papi

AREZZO

"Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori" celebra la settimana nazionale per la prevenzione oncologica con un evento/convegno, che si è svolto venerdì al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo. "La finalità di questa cruciale iniziativa e delle altre che metteremo in campo vuol essere quella – spiega il presidente Lilt Arezzo, Andrea Barbieri – di contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione, basata anzitutto sui controlli medici periodici, anche di screening da non relegare all’occasionalità bensì da ripetere con la giusta periodicità, come hanno sottolineato diversi partecipanti nelle rispettive relazioni. Allo stesso tempo vogliamo promuovere buone e più salutari pratiche di vita: non fumare, evitare gli alcolici, alimentarsi in maniera adeguata e secondo la giusta stagionalità, difendersi dalla sedentarietà con una regolare attività motoria adatta al proprio status psicofisico, riposare meglio e a sufficienza". Il titolo del convegno, non a caso, recitava espressamente: "Prevenzione oncologica: corretti stili di vita, Screening e Cura".

Il convegno si è aperto con un saluto del presidente, al quale è seguito quello del vescovo Franco Agostinelli, correttore nazionale Misericordie d’Italia, che ha colto l’occasione per ribadire l’auspicio che la prevenzione venga portata a permeare tutti i livelli sociali, in special modo quelli dei cosiddetti "ultimi", proprio come sta facendo l’attuale nuovo direttivo di Lilt Arezzo guidata dal suo presidente Andrea Barbieri. Ecco quindi l’intervento di Assunta De Luca, direttore sanitario della Asl. I lavori sono stati coordinati da Stefano Tenti, presidente del comitato scientifico Lilt di Arezzo, nonché direttore sanitario del Centro Chirurgico Toscano. Ha preso parte all’appuntamento anche Alessia Valducci, presidente di Valpharma Group, noto gruppo farmaceutico del centro Italia, ma anche la vicepresidente della Lilt di Arezzo, Sabina Rossi e tutti i componenti del consiglio direttivo dell’associazione aretina.