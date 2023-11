La Cor vola in Germania e Austria. I successi europei dell’orchestra

CORTONA

La Cor-Orchestra spicca il volo conquistando platee europee. Sono rientrati a Cortona dopo una serie di appuntamenti di successo in giro per Germania ed Austria. Hanno appena concluso un tour in giro per l’Europa. L’ensemble musicale nato a Cortona è stato protagonista nei teatri di Marktoberdorf, Hanau, Recklinghausen, Bad Säckingen in Germania e Wels in Austria con la Tosca di Giacomo Puccini.

La tournée è stata realizzata grazie all’impegno dell’assessore alla cultura del comune di Cortona, Francesco Attesti, dell’associazione Amici della musica di Cortona, in collaborazione con Franz Moser e la sua Compagnia d’Opera Italiana Firenze, sotto la direzione musicale del maestro Alvaro Lozano.

"È molto importante per la CorOrchestra essere presente a livello internazionale cresciuta musicalmente in questi tre anni di vita – conferma Attesti – Auspico sempre maggiori successi ad una realtà a cui tengo particolarmente".

Sempre con la Tosca di Giacomo Puccini, l’ensemble sarà protagonista anche a Cortona il prossimo 7 dicembre al Teatro Signorelli. La Cor-Orchestra, nome che rievoca la parola cuore, in latino cor, e il nome della città di origine Cortona, nasce nella primavera 2020 in seno ad un progetto dell’attuale assessorato alla cultura con il coinvolgimento dell’Associazione Amici della musica di Cortona-Camucia.

L’orchestra che tratta la produzione musicale dal periodo Barocco a tutto il XX secolo, è promotrice di concerti di alto livello artistico nello stile della tradizione culturale della musica europea.

La.Lu.