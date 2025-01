La Conferenza dei Sindaci del Valdarno incontra la Asl

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Proseguono gli incontri periodici che la Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino ha con la direzione aziendale della Asl Toscana Sud Est, con l'obiettivo di affrontare in modo approfondito le tematiche legate all'ospedale della Gruccia. Questa mattina, a San Giovanni, un nuovo faccia a faccia, alla presenza di Valentina Vadi, che presiede l'organisimo sovracomunale, dei sindaci di Loro Ciuffenna Andrea Rossi, di Laterina Pergine Valdarno Jacopo Tassini, dell'assessore Giulia Bigiarini per Terranuova, Thomas Stagi per Cavriglia, Silvia Cioni per Bucine e Lorenzo Allegrucci per Montevarchi. Presenti poi la dottoressa Antonella Valeri, direttore amministrativo e pro tempore direttore generale, il dottor Turillazzi, in sostituzione del direttore sanitario e lla direttrice dell'Ospedale del Valdarno, Patrizia Bobini. Tra i principali argomenti discussi, sono emerse le gravi criticità relative alla psichiatria, che continua a rappresentare una problematica rilevante per l'ospedale e per l'intero territorio del Valdarno, oltre a tematiche riguardanti chirurgia, medicina, urologia, radiologia, radioterapia (con l'importante investimento che il Calcit intende realizzare) e neuropsichiatria infantile.

Le richieste avanzate hanno riguardato in particolare l'assunzione di personale e l'acquisto di strumentazioni tecnologiche all'avanguardia, fondamentali per rendere l'ospedale della Gruccia attrattivo e all'altezza delle esigenze sanitarie del territorio. Durante l'incontro, è stato ribadito che il presidio ospedaliero serve una popolazione di quasi 130.000 cittadini tra Valdarno aretino e fiorentino, un bacino di utenza che non ha pari in tutta l'azienda, se si escludono le città di Grosseto, Siena e Arezzo . La Direzione Aziendale ha manifestato disponibilità, interesse e la volontà di trovare soluzioni concrete alle problematiche evidenziate, garantendo il massimo impegno per il miglioramento delle condizioni sanitarie dell'ospedale della Gruccia. Il prossimo incontro è stato programmato fra due mesi. La sanità territoriale rappresenta uno dei temi più sentiti dalla popolazione e l'ospedale del Valdarno necessita di importanti investimenti. Nei prossimi mesi dovrebbe essere inaugurata la nuova ala del pronto soccorso ampliato. Intervento diviso in più lotti. Il primo è ormai completato.