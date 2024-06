La ciliegia al Bagnoro, festa a San Polo

Domenica di sagre e feste paesane. E’ tornata la Festa della Ciliegia al Bagnoro, oggi ultimo giorno nei giardini della pro loco con pizzeria, ristorante e birreria, animazione per bambini e musica dal vivo. Alle 19,30 aprono gli stand gastronomici, dalle 21,30 musica dal vivo con Salsa Nà Mà. Ultimo giorno anche con la festa paesana di San Polo che torna oggi. Dal 1983 a San Polo, nel parco del Petriolo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio si svolge la Festa Paesana in cui è possibile gustare i piatti della cucina casalinga aretina e toscana, come i maccheroni al sugo d’ocio e la carne alla brace. Nel dopo cena non mancano poi gli appuntamenti musicali con le migliori orchestre. Festa del crostino a Pratantico oggi e di nuovo il 4, 5, 6, 7, luglio. Tutte le sere in programma stand gastronomici e ballo liscio oltre alle specialità della cucina aretina. Oggi domenica è in programma la Cena contadina quasi una battitura a Subbiano in via Signorini, per tutto il giorno ci saranno stand gastronomici di prodotti locali e alle 16 sfilata dei trattori Landini per il paese, alle 18,30 al via la cena. Oggi Art’s day a Giovi, col mercatino del Calcit, il torneo di calcio balilla, l’animazione per bambini e la cena a base di pizza. Alle 22 musica dal vivo con Zalex.