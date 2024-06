La Campagna Amica a Trasolini. Premio al progetto di agricosmetica

LUCIGNANO

Il lucignanese Jacopo Trasolini Vince la categoria "Campagna Amica" degli Oscar Green nazionali dei giovani agricoltori. Premiato il suo progetto di agricosmetica di alta qualità a base di kiwi contro l’invecchiamento della pelle. La premiazione ieri a Venezia nell’ambito del Villaggio Coldiretti la grande kermesse contadina che portato in laguna il meglio delle eccellenze del Made in Italy. "Un risultato incredibile, sono davvero molto emozionato per questo risultato raggiunto e ringrazio Giovani Impresa Arezzo Toscana e Nazionale che mi hanno dato la possibilità di partecipare alla competizione con l’idea ‘#Wilongevity, kiwi antiage a km zero’ – ha commentato Jacopo Trasolini titolare dell’azienda agricola Victore & Rose di Lucignano – la nostra è una linea di prodotti naturali nata dal desiderio di creare prodotti innovati e personalizzati per gli ospiti dell’agriturismo sfruttando gli straordinari "poteri" anti-aging della vitamina E e della vitamina C contenuti nei kiwi che rassodano la pelle, la rendono più luminosa ed elastica e neutralizzano i radicali liberi. Creme viso e mani così come il bagnoschiuma sono ottenuti attraverso un procedimento di "spremitura" artigianale del kiwi valorizzandone tutte le peculiarità. Grande attenzione è rivolta al packaging: tutti gli imballaggi dei prodotti provengono da materie riciclate e certificate".

Durante gli Oscar Green nazionali è stato presentato il salone della creatività giovane, dove è possibile toccare con mano le soluzioni partorite dalla mente degli agricoltori under 35 in tema di innovazione di prodotto, transizione ecologica, sostenibilità sociale, scelte dopo una lunga selezione territoriale. Il Villaggio Coldiretti a Venezia è aperto fino a domani.