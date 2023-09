Indumenti a terra davanti ai raccoglitori di abiti usati

La scena si ripete in tutta Arezzo. Questa foto è stata scattata in via Vittorio Veneto, difronte al supermercato Gala. Indumenti di ogni genere buttati a terra davanti ai raccoglitori di abiti usati. Non è ancora chiaro se a farlo sono persone che vi rovistano all’interno per poi lasciare a terra ciò che non interessa loro, o i maleducati sono coloro che vi portano gli indumenti gettando il tutto senza il minimo rispetto. Fatto sta che dove giri giri la scena si ripete.