Sbanda con l’auto e finisce fuori strada: 41enne ferito a Terranuova Bracciolini

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 16 novembre 2024 - Attimi di paura sulle strade di Terranuova Bracciolini alle prime luci dell’alba di oggi. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nel Valdarno aretino poco prima dell'alba, intorno alle 5,30, nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. Il 41enne era alla guida di un'auto che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha sbandato finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con la Misericordia di Cavriglia e l'auto infermierizzata del Valdarno. Sono giunti sul posto dell’incidente anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il ferito è stato preso in carico dei sanitari ed è stato trasportato in codice 2, quello di media gravità, al pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno.

Maurizio Costanzo