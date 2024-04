Incidente tra due auto a Lucignano, tre feriti in ospedale

Arezzo, 22 aprile 2024 – Brutto incidente stamani in via del Rosario a Lucignano. Due auto si sono scontrate intorno alle ore 10:30. L’impatto è stato violento, tre feriti portati in ospedale.

Al momento la dinamica dell’incidente non è chiara. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Siena. Coinvolto nell’incidente anche un ragazzo di 24 anni che è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. Con lui anche un altro uomo di 40 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Monte San Savino, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Avis di Foiano della Chiana, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine di Cortona per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.