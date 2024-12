Incidente in A1. Motociclista di 20 anni portato alla Gruccia

Arezzo, 27 dicembre 2024 – E' stata una mattinata difficile nel tratto aretino e valdarnese dell'Autostrada del Sole. Poco prima delle 12 il 118 è stato attivato per un incidente che si è verificato nei pressi dell'area di sosta della Crocina, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, in direzione nord. Coinvolta una moto. Sul posto si sono portati gli uomini della Croce Bianca di Arezzo, che hanno provveduto a soccorrere il centauro, un giovane di 20 anni, che è stato stabilizzato e trasportato in codice 2 all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dei fatti. Si sono formate code e rallentamenti tra i caselli di Monte San Savino e Valdarno.