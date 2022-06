Montevarchi, 2 giugno 2022 - Incendio in una rimessa agricola a Montevarchi intorno alle 9,30 in via I selvatici. Le fiamme hanno distrutto un trattore, due motozappe e alcuni attrezzi che si trovavano all'interno della rimessa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi, con il supporto di un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Arezzo. L'intervento si è concluso poco dopo le 11, non ci sono persone coinvolte.