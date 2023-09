Incendio col barbecue Marito e moglie ustionati per domare le fiamme Soccorsi: lei gravissima

Il fuoco che avanza, il terrore che paralizza. Tutto in pochi istanti e una domenica di serenità si è trasformata in un incubo per una coppia di casentinesi Lei, 56 anni, è in gravi condizioni: ustioni alle gambe e alle braccia. Lui, ha ustioni più lievi a un braccio. è accaduto alle porte di Subbiano, in località Belvedere Casacciola.

Secondo una prima ricostruzione, ieri mattina la coppia stava preparando un barbecue in un terreno di sterpaglie. All’improvviso le fiamme si sono propagate all’erba secca del campo alimentando il rogo, spinto anche dal vento che in quel momento interessava la zona del basso Casentino. Marito e moglie hanno cercato di spegnere l’incendio ma alla fine, sono stati raggiunti dalle fiamme che non riuscivano a domare.

La donna ha riportato le ferite più gravi, ustioni su gran parte del corpo: i soccorritori della Misericordia di Subbiano l’hanno trasferita immediatamente all’ospedale di Arezzo dove i medici l’hanno stabilizzata. Poi il trasferimento a bordo dell’elisoccorso Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena. Le condizioni del marito non destano preoccupazione.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere la zona attaccata dalle fiamme evitando che potessero propagarsi ad altre aree confinanti dove la vegetazione subisce l’effetto siccitoso delle temperature elevate di questi giorni.

Un incidente che ha destato scalpore nella piccola frazione casentinese anche per le modalità con cui si è verificato poco prima l’ora di pranzo. E sopratutto per la velocità con la quale le fiamme si sono sviluppate, raggiungendo la coppia che ha cercato di mettersi in salvo.