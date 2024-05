Incamminarsi, a passi di danza con Elena De Renzio e Sosta Palmizi

Incamminarsi, giunto alla sua XII edizione, è un progetto dedicato agli amatori e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla cultura del movimento. Per partecipare non sono richieste competenze nell’ambito della danza. Gli appuntamenti domenicali organizzati da Sosta Palmizi si svolgono a cadenza mensile e sono condotti da docenti professionisti che di volta in volta attraverso la loro esperienza, accompagneranno i partecipanti in un percorso semplice e rispettoso. Uno spazio di libertà e fiducia in cui sperimentare i principi elementari di educazione corporea e incamminarsi verso una dolce esplorazione del movimento. Gli incontri non offrono una tecnica particolare, ma coinvolgono il corpo nella sua totalità attraverso pratiche di rilassamento, qualità e dinamiche di movimento e relazione, percorsi di esplorazione creativa, condivisioni e riflessioni in un gioioso ascolto reciproco. Un ambiente fertile dove coltivare, con tutta la cura necessaria, la consapevolezza di una presenza corporea, e una sensibilità percettiva in grado di sviluppare l’immaginazione, lo stupore verso nuove e diverse qualità di ascolto, nutrendo il nostro modo di abitare il corpo e di stare nel mondo. Prossimo incontro sarà domenica 12 maggio con Elena De Renzio. Elena De Renzio intraprende la formazione di danzatrice e attrice in Italia ed in seguito a Parigi dove vive e lavora in ambito scenico per una ventina d’anni. Ha praticato aikido ed approfondito lo studio del metodo Feldenkrais. Ottiene il diploma universitario in Somatopsychopédagogie metodo Danis Bois al CF3P a Parigi/ Università Pessoa di Porto e in Teatro all’Università Parigi 3 Sorbonne Nouvelle.Tutti gli incontri si svolgono nella sala prove della Sosta Palmizi in località Fratta Santa Caterina 125, a Cortona dalle 10 alle 17. Per informazioni e iscrizioni: [email protected] / 347 8851126.