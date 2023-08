1 Stiamo vivendo la terza ondata di grande caldo. Giornate con temperature roventi, anche se Arezzo non appare tra le città più calde. In questi giorni il valore più alto del comune è stato registrato ad Ottavo, tra Rigutino e Vitiano, con 35,9 gradi. La situazione resterà più o meno questa per i prossimi giorni. Fino almeno a domenica quando le temperature potrebbero abbassarsi.