Impresa di costruzioni assume muratore

1 MURATORE

Si cerca muratore per impresa di costruzioni di Marciano della Chiana con sede a Perugia, per esecuzione di opere murarie ed altre lavorazioni connesse con l’ausilio di materiali da costruzione. Si richiede esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-224331. Scadenza: 22 maggio.

1 CARPENTIERE

Si cerca carpentiere edile per impresa di costruzioni di Marciano della Chiana con sede a Perugia, per realizzazione di strutture in calcestruzzo armato, con esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-224334. Scadenza: 22 maggio.