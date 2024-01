Il Valdarno vola a punteggio pieno verso la C Il Tennis Tavolo Valdarno di San Giovanni è in testa alla classifica della serie D1, con i suoi 3 giovani e l'eterno giovane Francesco Bagnolesi. La squadra è guidata dal tecnico e presidente Vivaldo Nannoni, con 50 anni di storia e 16 titoli tricolori vinti. La promozione in C è l'obiettivo.