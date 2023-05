Il talento degli infermieri: storie e protagonisti senza riflettori

L’Ordine degli infermieri festeggia al teatro Pietro Aretino la giornata internazionale dell’Infermiere. "Per noi il 12 maggio è diventato l’occasione per far sì che la professione infermieristica parli di sé con i ricoverati negli ospedali, gli utenti dei servizi territoriali, gli anziani, i professionisti della sanità, i giovani che devono scegliere un lavoro", spiega il presidente Giovanni Grasso. Lo slogan è "Il talento degli infermieri. Arte e scienza in evoluzione". L’appuntamento (dalle 16) è al teatro di via Bicchieraia: partecipano le massime autorità del territorio, a partire dal prefetto Maddalena De Luca, i rappresentanti del mondo della sanità, i giovani che per la prima volta intraprendono la professione e che, per questo, presteranno il loro giuramento ’Florence Nightingale’" con una suggestiva cerimonia.

Nei locali del teatro sarà anche allestita la mostra fotografica "Rinascita" a cura di Roberta Cari, che sarà visitata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha annunciato la sua presenza all’iniziativa durante il pomeriggio.