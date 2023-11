Il ruolo delle donne nella sanità. Palamara: "Sempre più ruoli chiave". Governance, aumentano le dirigenti

di Matteo Marzotti

AREZZO

Il ruolo della donna nel mondo della medicina e delle professioni sanitarie non è stato certo messo in secondo piano nel corso del Forum Risk, giunto al giro di boa. La Regione Toscana, ad esempio, ha inserito l’appuntamento del Palaffari all’interno di "La Toscana delle donne", la settimana organizzata e dedicata ad appuntamenti, spettacoli, riflessioni "per costruire insieme una regione paritaria e puntare sui talenti femminili". Ecco allora che la giornata di ieri è stata all’insegna del "talento delle donne" in medicina e sanità. "Abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su questo tema - spiega Vasco Giannotti, presidente del comitato scientifico Forum Risk - perchè anche nel sistema sanitario, nella maggioranza dei casi, la donna è protagonista. Questa sessione dedicata al talento delle donne ha un grande obiettivo perchè le donne possono dare qualcosa in più in termini di capacità, determinazione, innovazione e cambiamento al nostro sistema sanitario". Sullo stesso argomento è intervenuta anche Anna Teresa Palamara, direttrice malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenuta nell’auditorium del Palaffari per affrontare il tema delle nuove frontiere della ricerca. "Le donne hanno sempre avuto un grande ruolo in sanità perchè è nel loro Dna la capacità di cura - ha detto Palamara - Oggi hanno una grande responsabilità perchè sempre di più stanno assumendo ruoli nella governance e nella pianificazione degli interventi. Questo porterà un vantaggio alla sanità pubblica che sarà presto misurabile". Ma c’è anche chi come la professoressa Flavia Franconi fa notare come "le donne sono molte in medicina ma poche nei ruoli apicali soprattutto in alcuni ambiti come la chirurgia ad esempio e oggi vogliamo affrontare questo tema parlando appunto di cambiamento".

Oggi il Forum Risk vivrà un’altra intesa giornata. Tra gli appuntamenti principali ecco quello con al centro le professioni sanitarie e l’assemblea dei direttori generali di varie Asl italiane e poi ancora il nuovo ruolo delle professioni infermieristiche. Poi venerdì la chiusura, nel pomeriggio, con uno degli incontri più attesi visto che Arezzo Fiere e Congressi ospiterà gli Stati Generali della sanità aretina con "progetti e idee per un ospedale che guarda al futuro" dove la politica incontrerà i professionisti, medici e non solo, per parlare di innovazione e cambiamento. Un altro dei temi cardine di questo 18esimo Forum Risk.