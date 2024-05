Il "rock in bottega". Anteprima di Orientocidente

Anteprima della ventesima edizione del Festival Orientoccidente. Ritorna anche quest’anno l’appuntamento musicale con l’antica Macelleria Buccianti Giulio a Piandiscò. Il "rock in bottega" si svolgerà oggi, alle 17.30, presso la rinomata macelleria di via Roma un concerto all’insegna del blues e del folk-rock: Massimiliano Larocca presenterà il suo nuovo album "Dàimon". Massimiliano Larocca ha collaborato con gli americani Joel Guzman e Andrew Hardin (nel disco "La breve estate") e forma la Barnetti Bros Band con Massimo Bubola, Andrea Parodi e Jono Manson registrando in New Mexico, con musicisti come Tom Russell e Terry Allen, l’album "Chupadero", ma poi insieme a Riccardo Tesi, registra "Un mistero di sogni avverati" sulle poesie di Dino Campana. Nel 2019 ha pubblicato l’album intitolato "Exit/Enfer", prodotto artisticamente da Hugo Race importante musicista australiano collaboratore di Nick Cave. "Dàimon", uscito nell’ottobre del 2023 e prodotto anch’esso da Race, è una collezione di dieci canzoni intime che attingono al dark blues, alla musica da film e alla canzone d’autore in un viaggio al termine della "notte dell’anima". Un cammino personale che diventa cammino collettivo. Ad aprire la performance l’esibizione di The Hani, una delle band valdarnesi più seguite, dal suono d’ispirazione irlandese.