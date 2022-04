Il Patronato Acli apre un nuovo sportello a Palazzo del Pero

Arezzo, 29 aprile 2022 - Uno sportello del Patronato Acli a Palazzo del Pero. L’attivazione dei servizi è prevista a partire da venerdì 6 maggio quando il Centro di Aggregazione Sociale Valcerfone ospiterà gli operatori aclisti per fornire sostegno e assistenza previdenziale ai lavoratori e agli abitanti della località alle porte di Arezzo e delle località limitrofe. Questo ufficio sarà poi attivo ogni primo venerdì del mese tra le 15.30 e le 17.30, facendo affidamento su competenze e disponibilità dei promotori sociali del Patronato Acli.

L’apertura testimonia la volontà delle Acli di perseguire la prossimità ai cittadini e ai territori attraverso una capillare rete in grado di rispondere alle diverse esigenze locali, prevedendo anche il dislocamento dei servizi come nel caso di Palazzo del Pero. Lo sportello del Patronato Acli al Centro di Aggregazione Sociale Valcerfone agirà in stretta sinergia con gli uffici provinciali per completare le diverse prestazioni previdenziali collegate a pensionamenti e disoccupazioni, a infortuni sul lavoro e malattie professionali, a colf e badanti, a sostegno al reddito e welfare per la famiglia.

Il promotore sociale si occuperà infatti dell’accoglienza dell’utenza, dell’acquisizione del mandato, della raccolta della documentazione necessaria e del completamento delle pratiche da parte degli uffici provinciali. Il servizio verrà svolto nel rispetto delle misure anti-Covid, dunque è consigliata la prenotazione del proprio appuntamento contattando il 338/522.16.63.