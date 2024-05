Il palio da dimenticare. I balestrieri di Sansepolcro subiscono un "cappotto"

di Claudio Roselli

I balestrieri di Sansepolcro subiscono un sonoro "cappotto" nel primo Palio del 2024, disputato ieri pomeriggio in piazza Grande a . Gli eterni rivali umbri, che già avevano vinto l’ultima sfida della serie quasi nove mesi fa in terra toscana, hanno interrotto nel migliore dei modi anche il mini-digiuno casalingo del biennio 2022-23. E anche stavolta è stato un componente del gruppo musici, Emanuele Bartolini – che lo scorso settembre si era piazzato secondo in piazza Torre di Berta, alle spalle del collega Simone Vagnarelli – a scoccare la verretta più precisa, che gli vale l’iscrizione nell’albo d’oro della ultrasecolare sfida dai 36 metri. Decisivo, tuttavia, si è rivelato il tiro del capobanco eugubino Francesco Morelli, dopo che il puntale della freccia di Elìa Guerrini Guadagni – il trionfatore delle ultime due edizioni nella città di Sant’Ubaldo – aveva violato la parte alta del corniolo, lasciando più che aperta la tenzone e perdendo in pratica fin da subito, quindi, l’opportunità di piazzare l’inedito tris consecutivo.

Il grande merito di Morelli è stato quello di andare a occupare il piccolo cerchio centrale e allo stesso tempo di piazzare il suo colpo in diagonale, nascondendo così la visuale ai biturgensi, che si sono trovati fin da subito in difficoltà. Morelli è stato in testa fino alla penultima tornata, momento nel quale il bravo Bartolini ha indovinato il giusto corridoio per consegnare a lui il successo personale e a il drappo del Palio, dipinto dall’artista siciliano Enzo Di Franco. A completare la domenica perfetta dei violanero, dietro Emanuele Bartolini e Francesco Morelli, il terzo posto del maestro d’armi Rodolfo Radicchi e il quarto del presidente Marcello Cerbella. Soltanto quinto il migliore di Sansepolcro, il poliziotto 60enne Maurizio Alessandrini, che nel 2025 sarà il capobanco della città pierfrancescana; alle sue spalle, settimo classificato, il giovane Alessandro Tizzi, uno fra i tiratori più in "palla" di questo inizio di stagione. Sono stati in totale 89 – dei quali 42 per Sansepolcro, quindi i locali erano in maggioranza con 47 – i partecipanti a un Palio della Balestra che, a distanza di dieci anni (non accadeva a dal 2014), ha visto quelli del Borgo fuori dal podio.

La sfilata dei cortei e la grande cena ha suggellato a fine giornata la fraterna amicizia da sempre regnante fra le due grandi ereditarie della nobile tradizione.

"Il Palio che si perpetua vince sempre e comunque prima ancora di chi si aggiudica la tenzone – ha dichiarato Stefano Tarducci, presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro – anche se ovviamente dal punto di vista strettamente agonistico posso solo affermare che tutto è andato storto".