Il paese preso d’assalto per il festival dei libri

"Uno, nessuno e centomila" convince e appassiona. Complice un soleggiato sabato autunnale la manifestazione di Castiglion Fiorentino ha potuto contare su un numeroso pubblico. Già dalle prime ore della mattina le quattro principali piazze in cui si svolge la manifestazione (Pizza del Comune, Piazza dello Stillo, Piazza del Collegio e il Chiostro di San Francesco) sono state prese d’assalto da centinaia di persone.E la giornata è stata un crescendo di visitatori. Giunta alla quinta edizione l’iniziativa trasformerà anche oggi le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto.

"Siamo molto soddisfatti della risposta di pubblico – spiega l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi – ma vogliamo rassicurare chi visiterà la manifestazione: i banchi con i libri vengono continuamente riassortiti, quindi c’è la possibilità per tutti, in qualsiasi momento, di poter trovare quello che cercano.

Sono 25.000 i volumi a disposizione, ed è un bello spettacolo perché si realizza quell’idea di circolarità che avevamo in mente: rimettere in circolo libri e sostenere l’assessorato alla cultura con i proventi di queste due giornate. Spero che questa nostra iniziativa sia d’ispirazione anche per altre città".

Il tema del viaggio è al centro dell’edizione 2024. La novità è il "Salotto del Viaggiatore. Centomila racconti condivisi", un corner nel quale chiunque potrà prendere il microfono e raccontare la sua personale esperienza di viaggio. Non mancheranno anche oggi iniziative di intrattenimento.

Dalle 10 alle 19, al Chiostro di San Francesco protagoniste le "Poesie a strappo", a cura di Tommaso Musarra.

Alle 16, sempre al Chiostro, il laboratorio per adulti condotto da Serena Savarelli "Scrittura terapeutica – strumento per il benessere e la crescita personale". Alle 16:00 in Piazza del Collegio andrà in scena lo spettacolo "La valigia delle storie" a cura di Caterina Cidda Maldesi, mentre alle 16:30 e alle 17:30 in Piazza del Comune ci sarà un reading da "Moby Dick" a cura di Roberto Negri.

Alle 17 al Chiostro di San Francesco Giuseppe Alessandrini presenta "Tutto nacque dalla nebbia". Sempre alle 17:00, in piazza del Comune, laboratorio di letture animate a cura del progetto Viva Alle 18 al Teatro Mario Spina l’associazione Capotrave Kilowatt presenterà la stagione teatrale. Alle 19 e alle 21, alla Pinacoteca Comunale si replica con lo spettacolo "Quanti siete?".

La.Lu.