Il ministro Abodi ricorda Meoni: "Un esempio di grande valore per Castiglioni e per i giovani"

"Fabrizio Meoni rappresenta un esempio di grande valore non soltanto per la comunità castiglionese, ma per quanti vivono con passione il mondo dell’enduro, del motociclismo e delle due ruote in generale". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi in visita nel 19esimo anniversario dalla morte di Fabrizio Meoni a Castiglion Fiorentino, dove nel 2016 era già stato insignito del premio Fair Play Menarini. "Il significato della mia presenza oggi, qui a Castiglion Fiorentino, non è soltanto un senso di rispetto per ciò che è stato, ma anche per ciò che, con passione e impegno, deve essere ricordato", prosegue Abodi che ieri mattina ha deposto un mazzo di fiori alla statua in ricordo di Meoni in compagnia della moglie del centauro castiglionese, Elena, mamma di Gioele, in queste ore in gara alla Dakar 2024 per portare avanti il progetto umanitario Dakar 4 Dakar.

Dopo il momento in ricordo del campione del rally dei rally nel 2001 e nel 2002, il manager scelto da Meloni per il dicastero dello Sport ha incontrato i grandi campioni e le giovani promesse di Castiglion Fiorentino in un momento di confronto con oltre 20 associazioni sportive. L’incontro a Palazzo San Michele è stata l’occasione per ribadire il ruolo rilevante che, da sempre, lo sport e i suoi valori fondanti rivestono all’interno della comunità castiglionese. Oltre ai nuovi talenti in ascesa come Mattia Menditto, atleta degli Arcieri Castiglionesi, già campione italiano nella categoria Ragazzi, e ai giovani centauri del Motoclub "Fabrizio Meoni", Ettore Milighetti e Mattia Orsini, rispettivamente campione italiano di minienduro e vicempione della Coppa Italia 2023, non sono mancati all’appuntamento anche alcuni grandi sportivi che, negli anni, hanno portato il nome di Castiglion Fiorentino sulle ribalte sportive nazionali e internazionale. Tra questi, il CT della Nazionale italiana di ciclismo su strada, Daniele Bennati, l’allenatore della Nazionale delle Isole Comore Stefano Cusin, insignito nel 2021 dell’onoreficenza di Castiglionese Benemerito, la campionessa italiana 2010 di pole dance, Sara Brilli, lo starter Renato Bircolotti, e l’ex azzurro dell’atletica leggera specializzato nei 400m ostacoli, Vittorio Polvani, insieme all’ex calciatore aretino Amedeo Carboni. "Dare il benvenuto al Ministro Abodi, è un grande attestato di riconoscimento per Castiglion Fiorentino, per tutti i suoi atleti e per tutti i giovani castiglionesi che amano lo sport" conclude il sindaco Mario Agnelli.