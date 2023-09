Il mese delle grandi vertenze Tre aziende in cerca di futuro

di Marco Corsi

Fimer, Ivv e Opificio Tecnologico. Sono le tre le vertenze principali che stanno tenendo con il fiato sospeso queste tre aziende valdarnesi. La più "corposa" è senza dubbio quella legata allo stabilimento di Terranuova, che sta andando avanti ormai da quasi due anni. Ma siamo arrivati, ormai, ad un punto di svolta. Entro l’8 settembre Greybull dovrà infatti versare i 5 milioni di euro concordati. A quel punto, nel giro di una decina di giorni, il Tribunale di Milano si pronuncerà in merito all’ammissione o meno del concordato. A fine agosto, dal capoluogo lombardo, è arrivato l’ok alla domanda presentata dalla Fimer "di contrarre con Ma Solar Italy Limited un finanziamento urgente per euro 4.900.000 euro. Soldi necessari per la salvaguardia della società e la continuazione dell’attività di impresa". Una volta completati tutti gli adempimenti procedurali da parte del consiglio di amministrazione e dei soci, Greybull si è detta pronta ad erogare il finanziamento.

Altra situazione da monitorare quella dell’Ivv, la vetreria di San Giovanni. Da cassa integrazione per crisi aziendali a cassa integrazione per chiusura aziendale. Questo ha chiesto ufficialmente e in maniera formale al Ministero il nuovo commissario liquidatore. Dal punto di vista sostanziale non cambia il rapporto di lavoro per i dipendenti, una quarantina, che continueranno ad essere tali. L’unica differenza è che tutto il personale, a parte qualche caso isolato, rimarrà a casa fino al 31 dicembre prossimo. Nel frattempo proseguono le trattative, che vedono la Regione Toscana in prima linea e l’obiettivo è quello di vendere o affittare un ramo d’azienda entro la fine dell’anno, ma novità, in base ai rumors, potrebbero arrivare già in questo mese di settembre.

E’ un momento quindi decisivo per le sorti dell’Industria Vetraria Valdarnese anche perché c’è un interesse concreto che vede coinvolte pure aziende toscane. L’ultima vertenza, in ordine di tempo, è quella di un’altra azienda di Terranuova, l’Opificio Tecnologico. 35 i lavoratori coinvolti. Venerdì scorso c’è stato uno sciopero, domani ce ne sarà un altro. Sedici ore complessive di agitazione, con eventuali ulteriori iniziative di mobilitazione che potrebbero essere decise all’inizio della prossima settimana. . Sul tappeto, oltre al pagamento del saldo degli stipendi di luglio, una lista di questioni aperte ormai da tempo.