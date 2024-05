Il Maggio e i suoi eventi. Oggi mercatino delle pulci

Dopo l’inaugurazione del Maggio Castiglionese è iniziato il secondo fine settimana di iniziative a Castiglion Fiorentino.

Ieri ha preso il via il "Valdichiana Wine Festival" che dopo l’anteprima del 1 maggio "apre" le porte del Chiostro di San Francesco, 10.30-19, al vino e alle sue degustazioni. Buono l’esordio di ieri in termini di presenze e oggi è atteso il bis. Sempre in questo fine settimana si avolgerà la fiera agro-alimentare e la fiera campionaria, al Piazzale Garibaldi per l’intera giornata.

Oggi ritorna la Mostra scambio straordinaria in collaborazione con il "Mercatino delle Pulci" lungo viale Marconi e in Piazza Matteotti. Nel pomeriggio, ore 15.30, si terrà anche l’ottavo raduno bandistico con la partecipazione della Filarmonica "Ermanno Brazzini" di Pieve Santo stefano, La Folkloristica band di Bettolle e la Valdichiana Junior Band.

Alle ore 17 è prevista infine l’inaugurazione della "Intrecci" - a cura di Igino Materazzi Cripta Chiesa di Sant’Angelo al Cassero e corridoio delle carceri.