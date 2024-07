Il libro di Pierazzi sul cinema presentato alla sala consiliare di Castelfranco di Sopra

Arezzo, 26 luglio 2024 – Giovedì 08 agosto 2024, alle ore 21:15, nella Sala Consiliare di Castelfranco di Sopra si svolgerà la presentazione dei tre volumi “Tremilacinquecento battute. Cinquantadue film per un anno di cinema”, con la partecipazione dell’autore Lorenzo Pierazzi. Sono previsti gli interventi del giornalista Pietro Pelliciari e dell’Assessore alla Cultura Antonella Grassi. L’iniziativa rappresenta un momento di aggregazione sociale e culturale per la cittadinanza e di promozione del territorio con risvolti positivi per l’economia del centro storico di Castelfranco di Sopra.