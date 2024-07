Il gran finale con Vanessa al Film Festival

Sarà l’attrice Vanessa Scalera questa sera a chiudere in bellezza la Xª edizione del Castiglioni Film Festival. Conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Imma Tataranni - Sostituto Procuratore su Rai1, lattrice, pugliese di nascita, con una meravigliosa carriera a teatro e al cinema, arriva sul palco del Castiglioni Film Festival con una storia che punta i riflettori su Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata nel 2009 dalla ‘Ndrangheta. A fine serata verrà proiettato il film per la tv "Lea", diretto da Marco Tullio Giordana. Tra le novità di questa edizione la presenza di stand gastronomici nell’aria adiacente al Cassero. Tutti gli ospiti hanno la possibilità di gustare piatti tipici toscani.