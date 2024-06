Il giovane e il veterano: "Emozioni straordinarie"

CORTONA

Insieme in piazza da due anni. Daniele Faralli è il più giovane, Paolo Petrucci è il veterano. Per quest’ultimo sono 4 le giostre disputate una di seguito all’altra. Faralli è, invece alla sua seconda avventura. Già lo scorso anno avevano giostrato insieme e il feeling tra loro si era percepito. Oggi portano a casa un risultato agognatissimo. Accanto a loro c’è il presidentissimo di sempre del rione giallo blu, Franz Pagani che non contiene le lacrime e gli abbracci con i suoi rionali. Il digiuno del rione era davvero importante. Nell’albo d’oro San Vincenzo era ferma ad una sola vittoria conquistata ben 16 anni fa. La gioia è incontenibile. "È un’emozione grandissima che arriva dopo tanta tanta fatica – commenta con la voce rotta a fine gara Franz Pagani – il merito va ai nostri balestrieri, alla loro tenacia e alla loro crescita. Sono davvero tanto felice e soddisfatto".

Alle parole di Pagani si sommano quelle di Faralli: "È un’emozione unica che è frutto di un grande lavoro di squadra e una bella simbiosi che si è creata tra me e Paolo. Sono contento per il rione e per tutta la gente che si impegna per rendere questa manifestazione un fiore all’occhiello della città. A volte è bello anche vincere, stavolta è toccato a noi". Petrucci sbanca aggiudicandosi la targa in ricordo di Marco Nocchia istituita da quest’anno e dedicata al miglior balestriere della piazza. "Questa volta l’incastro magico c’è stato, quest’anno mi ero costruito la nuova balestra da solo e quindi la scommessa è stata doppia.". A premiare balestrieri e maestro d’armi è stato il vescovo emerito di Lucca Italo Castellani.