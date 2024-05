Il Csm dice sì:. Dito a capo della procura

Sessantadue anni, con una lunga esperienza alla procura di Roma dove si è occupata di alcune delle inchieste principali degli ultimi anni, Gianfederica Dito arriva a capo della procura di Arezzo. Lo ha deciso il plenum del Consiglio superiore della magistratura. A Dito sono state assegnate le indagini su uno dei casi più rilevanti di spionaggio in Italia: la vicenda che riguarda il capitano di fregata Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre passava documenti segreti a un funzionario russo in cambio di denaro. Dito si è occupata, inoltre, dell’assalto alla sede della Cgil nel corso della manifestazione contro il green pass del 9 ottobre 2021: lo scorso dicembre è arrivata la condanna in primo grado anche per l’aretino Lorenzo Franceschi.