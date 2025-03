"Il corpo, la voce, il racconto", due giorni al teatro Papini

Arriva a conclusione la rassegna teatrale Metamorfosi al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà oggi e domani con Il corpo, la voce, il racconto - 2° step del laboratorio teatrale gratuito condotto da Caterina Casini, secondo appuntamento formativo sul teatro, dedicato ai cittadini di Pieve Santo Stefano e territori limitrofi, per un approfondimento su cosa sia l’espressione teatrale, per creare un pubblico attivo e attento alle proposte culturali che vengono presentate durante l’anno.

Attraverso la pratica dell’arte, sperimentando la propria creatività, i partecipanti imparano a mettersi in gioco e fanno esperienza diretta di cosa sia il lavoro di una messa in scena. Un avvicinamento al Teatro coinvolgente e divertente, in cui si lavorerà su canovaccio per provare a montare la scena comica finale del Gianni Schicchi di Puccini. Alla fine del percorso un incontro dimostrativo col pubblico.

Oggi appuntamento dalle 15 alle 19 e domani dalle 15 alle 18,30, alle 19 avrà luogo la restituzione del lavoro al pubblico. Questo appuntamento rientra nel progetto vincitore del bando Festa della Toscana 2024 dal titolo "Conoscenza e consapevolezza della tradizione - ponte verso l’innovazione". Il laboratorio è gratuito.