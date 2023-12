Il concerto per la pace. I Kabìla suonano "Life"

Un concerto per la pace in Palestina che vede protagonsiti i membri del gruppo italo, libanese palestinese dei Kabila. Saranno loro a suonare il disco Life in concerto al Rock Heat questa sera alle ore 22.30, ad Arezzo, nello storico live club di via Galvani. L’ingresso è libero. "Suoneremo i brani di Life, concept album purtroppo mai così attuale come adesso. - raccontano i Kabìla - Porteremo un messaggio di pace per la Palestina con la nostra musica, perché si possano muovere le coscienze di tutti per poter restare umani e rigettare la barbarie che vediamo nella vendetta indiscriminata contro un popolo incolpevole". Durante gli anni del conflitto in Siria, dopo che i Kabila erano da poco stati a suonare nel vicino Libano, viene scritto Life. Le immagini e i video delle distruzioni ad Aleppo, Homs, Damasco e nella Striscia di Gaza influenzano il disco, un concept album che parla di morte, distruzione e rinascita. Il protagonista della storia vede la propria casa distrutta da un bombardamento. Perde la famiglia e l’uso delle gambe. Inizia un percorso di ricomposizione della propria Vita, prima a livello fisico e poi a livello mentale e spirituale, grazie anche ad alcuni incontri che sapranno indicargli la via da seguire.

Grazie a questo percorso interiore ed esteriore, troverà il modo di sublimare tutte queste esperienze e risorgere dalle proprie ceneri, come una fenice.

"Questo percorso – concludono i Kabìla – è quello che ci ha portato a scrivere il nostro concept che, purtroppo, resta tragicamente sempre attuale". I Kabìla sono una band italolibanesepalestinese che propone un sound etno-rock-progressive. La band vanta un’intensa attività concertistica che li ha visti protagonisti nei principali festival italiani e in tour internazionali in Libano e in Grecia. Hanno all’attivo quattro Cd e l’ultimo, "Life", uscito nel 2018 per Cni e Materiali Sonori, è un "concept album", una storia di distruzione e rinascita, la storia di chi perde tutto ma riesce a ricominciare. La produzione artistica è stata interamente curata dai Kabìla e fonde rock, elettronica, world music, prog rock e pop, con testi in arabo, inglese e italiano. La formazione vedrà sul palco: la vode di Emad Shuman, Mirko Speranzi voce, piano, sintetizzatori, tastiere, cori; Cristiano Rossi chitarra acustica, baglamas, saz, oud; Gabriele Polverini chitarra elettrica, mandolino, cori; Marco Chianucci al basso; Shady Hasbun alle percussioni; Adriano Checcacci batteria, percussioni, programmazione.

