Il Comune e la gente. Incontro lunedì

Ultimo incontro degli amministratori comunali di Bibbiena con i cittadini per confrontarsi su temi che riguardano la vivibilità del territorio, le problematiche emergenti e ovviamente per recepire le richieste che provengono dai vari nuclei abitati. Alcuni dei quali molto piccoli, ma vitali e in cui abitano ancora diverse famiglie. Il prossimo incontro sarà lunedì 9 ottobre alle ore 21 a Soci. Prima il sindaco Filippo Vagnoli e la sua squadra si erano recati nelle frazioni di Terrossola e Banzena. Un modo per mettersi al servizio dei cittadini in maniera attiva, ascoltando le criticità dei vari contesti e cercando insieme una soluzione. E l’amministrazione di Bibbiena ha molto puntato negli ultimi anni a rivalutare le frazioni anche con importanti servizi per invogliare anche i giovani a restare nella vallata, se non a lavorare, almeno a vivere.