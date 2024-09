Il Club Arezzo scalda i motori. Morelli prepara il debutto

Manca poco all’inizio di un nuovo campionato per il Club Arezzo di pallavolo. La compagine nero-amaranto sarà ancora impegnata nel campionato regionale di serie C maschile, che prenderà il via domenica 6 ottobre. Debutto in casa per la squadra di Mirko Morelli, confermato head coach della prima squadra. Alle 17.30 al palazzetto del Maccagnolo, infatti, arriva la neopromossa Pallavolo Foiano. Oltre all’allenatore, confermati anche il vice Michele Morelli e alcuni giocatori che hanno costituito lo "zoccolo duro" della scorsa stagione come Conti, Pippi, i fratelli Nandesi e Luatti al palleggio.

Tra le novità i graditi ritorni di Ricci e Salvi e un buon numero di passaggi in prima squadra dal settore giovanile. A tal proposito, il Club Arezzo si presenta ai nastri di partenza con più di 400 iscritti tra maschi e femmine, più di 20 le squadre iscritte nei campionati provinciali e regionali. Non secondario un dato statistico: il 95% della totalità degli atleti è Under 19. Confermato e rafforzato anche il reparto dei tecnici, che vede nel settore maschile la conferma dei due coach di esperienza Morelli e Nandesi che si dividono tutte le formazioni under coadiuvati da Fattorini, Ricci, Amatucci e Michele Morelli. Oltre alla prima squadra in serie C, il settore maschile schiererà una seconda squadra in serie D avendo ottenuto il titolo con wild card dalla federazione per l’attività giovanile: questa formazione sarà composta da atleti nati dal 2007 al 2010. Per quanto riguarda invece il settore femminile, nuovo importante ingresso nello staff tecnico per coach Domenico Manfredonia che guiderà la formazione Under 16 che prenderà parte al campionato di Elite regionale. Conferme anche per i coach Rossi, Verni e Fantauzzo, che guideranno tutte le formazioni under femminili, coltivando la crescita delle ragazze messa già in mostra con i risultati molto positivi della scorsa stagione. Scelta la linea della continuità anche per la guida della prima squadra femminile: sarà ancora Domenico Iasiello a guidare una squadra molto ringiovanita che parteciperà al campionato di prima divisione. Passi avanti, infine, anche nella crescita della struttura societaria con nuove collaborazioni che porteranno beneficio alla crescita qualitativa del club come quella con l’istituto fisioterapico Michelangelo di Arezzo che seguirà la parte medica e riabilitativa e con la palestra Power House Gym di Arezzo dove i ragazzi e le ragazze svolgono il lavoro fisico seguiti da preparatori specializzati.

Luca Amorosi