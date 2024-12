Il Centro Nuoto Valdarno protagonista ai campionati regionali

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Lo scorso 7 e 8 dicembre si sono disputati i campionati regionali FIN Assoluti, una competizione prestigiosa che accoglie i migliori 32 tempi più veloci della Toscana. Per il Centro Nuoto Valdarno, questa edizione ha segnato un nuovo traguardo, evidenziando la crescita costante della squadra: in soli tre anni, il numero di atleti qualificati è triplicato. All’esordio si contavano 2 partecipazioni, mentre oggi sono stati 3 gli atleti in gara con ben 5 competizioni disputate. Protagonisti di questo importante risultato sono stati Moracci Daniel, Stagni Matteo e Gaia De Bartolo, per il CNV, esempi di impegno e determinazione. Daniel Moracci, classe 2002 e veterano della squadra, ha affrontato con successo tutte le distanze della farfalla, confermandosi una presenza costante nel panorama degli Assoluti per il CNV. Matteo Stagni, classe 2006, si è distinto ancora una volta come velocista puro, qualificandosi per il secondo anno consecutivo nella distanza più breve del dorso. Infine, la giovanissima Gaia De Bartolo, classe 2011, ha esordito con coraggio in una delle prove più tecniche e impegnative del nuoto: i 200 metri farfalla. Soddisfatta dei risultati, coach Eleonora Tommasi ha elogiato i ragazzi. “Atleti costanti e preparati, capaci di mettersi in gioco ed affrontare ogni ostacolo. Imparano dagli errori e sfruttano i loro punti forti con il sostegno costante di noi tecnici. È un piacere lavorare con loro e con il resto della squadra, composta da ottimi elementi”.

Anche la direttrice del CNV Aurora Chimentelli ha espresso il suo orgoglio per la crescita della squadra, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. “Vedere i risultati e il modus operandi - afferma - all’interno della squadra, dalle categorie più giovani a quelle più grandi, è motivo di grande soddisfazione. I nostri tecnici dedicano tempo ed energie per coltivare un progetto ambizioso e importante fin dal primo giorno. Merito, dunque, di un lavoro sinergico tra atleti e staff tecnico, composto da Eleonora Tommasi, Pino, Artini, Moracci e Sebastiano”. Insomma, soddisfazioni importanti per il Centro Nuoto Valdarno, realtà associativa che sta crescendo, consentendo a ragazzi e ragazze di affacciarsi ad una disciplina decisamente affascinante che sta catturando sempre più interesse, soprattutto tra le giovani generazioni.