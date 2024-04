Il Centro autismo adesso è realtà. Lavori in dirittura d’arrivo per la sede

Al Parco del Pionta ieri è stata anche l’occasione per presentare all’assessore regionale al diritto alla salute e sanità, Simone Bezzini i lavori di ristrutturazione dell’edificio destinato a diventare sede del Centro autismo. Da struttura parte dell’ex ospedale psichiatrico, successivamente poi magazzino per lo stoccaggio di materiale informatico e delle protesi e ausili, la palazzina sta per diventare sede per attività educative e socioriabilitative. I lavori sono in fase conclusiva: il prossimo passo sarà quello di dotarlo degli arredi necessari allo svolgimento delle attività. L’importo dei lavori è pari a 2,6 milionidi euro, di cui 1,6 milioni finanziati da Asl attraverso l’accensione di un mutuo e 1 milione proveniente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il bando per la riqualificazione delle periferie urbane al quale Asl ha partecipato con il Comune, destinatario diretto dei fondi del bando. Quasi mille metri quadrati, per un totale di 32 stanze. Una struttura nella quale importante sarà il ruolo svolto dalle associazioni del settore. Asl e Comune hanno sottoscritto un protocollo di intesa nel quale si disciplinano i rapporti per la gestione complessiva e integrata dei servizi. La Asl dovrà garantire l’assistenza delle persone con spettro autistico, l’amministrazione comunale avrà il compito di sensibilizzare la collettività.