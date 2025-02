Il Carnevale scopre le carte I Nottambuli aprono la sfilata dei "giganti"

di Serena ConvertinoFOIANO DELLA CHIANANottambuli, Azzurri, Rustici e Bombolo. È questo l’ordine di estrazione dei cantieri del carnevale foianese. I carri in uscita per questa edizione della manifestazione non potrebbero avere nomi più allusivi. Aprono i Nottambuli con Liberi dal dominio, seguiti da Canto d’amore degli Azzurri e Alla ricerca del canto perduto dei Rustici. Chiude Bombolo con uno spettacolo “Sul filo del rasoio“.

Le sfilate in programma già da domenica 9 febbraio, coloreranno le strade di Foiano fino al 9 marzo, che chiuderà così la 486esima edizione del carnevale più antico d’Italia. Dopo l’inaugurazione delle mostre di questo sabato, il taglio del nastro ufficiale di domenica alle ore 11 alla presenza del sindaco di Foiano Jacopo Franci e del Re Giocondo, seguito dal grande spettacolo di apertura del Carnevale di Foiano 2025 con la Parata Valdichiana Disney e la Parata Strampalata organizzata da Ruggero Asnago. Ad aprire le danze, quest’anno, sono i Nottambuli, con un titolo che promette di stupire. E se per una spiegazione più approfondita dei carri bisognerà ancora attendere, nelle ore più concitate, Capannelli, presidente dell’associazione del carnevale di Foiano, regala alcuni spunti e curiosità sullo spettacolo di quest’anno.

"Saremo in piazza con ben tre dj set di artisti internazionali come Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana, Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, che farà scatenare il pubblico con i suoi successi e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno. Un evento ancora in espansione e che quest’anno arricchisce tra le altre cose anche l’offerta dello street food". Le vie del paese saranno animate dai quattro carri allegorici costruiti in cartapesta dai maestri artigiani. Musica, colori e street band: nelle strade del borgo medievale risuoneranno bande musicali e gruppi in maschera provenienti da tutta Italia per una festa a tutto tondo e per tutte le età.

Il programma da tenere a mente parte al mattino di domenica 9 febbraio con l’attesa “apertura degli uscioni” dei cantieri, il momento in cui le opere in cartapesta si sveleranno per la prima volta al pubblico. Alle ore 14.30, poi, la sfilata avrà inizio da Piazza Matteotti. Solo il primo di una serie di eventi che affollano l’agenda del carnevale foianese con mostre e appuntamenti collaterali. Si parte sabato 8 febbraio alle 18 con l’inaugurazione ufficiale in Sala Carbonaia delle mostre di quest’anno. “Foiano disegnata“, a cura di Ale Giorgini, proporrà ai visitatori della sala di presentazione una nuova immagine di Foiano. Nella Galleria Furio del Furia sarà esposto invece il “Viaggio nel tempo” di Vittoria Coppola in collaborazione con il Comitato del Carnevale e i 4 Cantieri. Un viaggio nell’arte e nella storia anche con le visite guidate, che partiranno dalle 10 di domenica, alla scoperta del centro storico, della Chiesa Museo della Fraternita e del Circuito Robbiano.

Non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli: dalle 12 alle 18 sarà aperto lo spazio bimbi Estra Fantasia con trucchi, giochi e palloncini a tema Disney. Musica e spettacolo continuano questa domenica con i ballerini di boogie woogie e con la “Filarmonica Pietro Mascagni”. Vera novità sarà poi la mostra dei vestiti storici: un’esposizione dedicata ai costumi storici dei quattro cantieri permetterà ai visitatori di scoprire l’evoluzione stilistica e culturale del Carnevale di Foiano, celebrando la tradizione sartoriale locale.