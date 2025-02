Il Carnevale negli anni ’50 a San Giovanni negli scatti di Farisei

Tradizioni in maschera: il Carnevale negli anni ’50 a San Giovanni Valdarno negli scatti di Fernando Farisei. Sarà inaugurata domani alle 16 nella pieve di San Giovanni Battista la mostra fotografica che offre una straordinaria testimonianza della tradizione carnevalesca nella città del Marzocco. L’esposizione è stata proposta dall’Accademia della Nunziata e dal Fotoclub Il Palazzaccio ed è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme alle suddette associazioni e in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Carnevale storico sangiovannese. L’esposizione, realizzata grazie al prezioso contributo di Maria Farisei che ha raccolto le istantanee del padre, offre un’affascinante testimonianza visiva della tradizione carnevalesca della città del Marzocco, attraverso gli scatti inediti di Fernando Farisei. L’esposizione è stata proposta dall’Accademia della Nunziata (di cui Maria fa parte) e dal Fotoclub Il Palazzaccio ed è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme alle suddette associazioni e in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Carnevale storico sangiovannese. Le fotografie, tra le prime a colori di quel periodo, ritraggono momenti di festa e partecipazione collettiva durante le celebrazioni carnevalesche, che animavano le strade di San Giovanni Valdarno di una vivace e festante folla. A distanza di oltre settant’anni, queste immagini mantengono intatta la loro vivacità cromatica, restituendo con grande intensità e chiarezza la bellezza di quei giorni. "È una grande emozione – le parole di Maria Farisei – vedere il lavoro di mio padre, Fernando Farisei, condiviso con la comunità. Queste fotografie, che ritraggono il Carnevale degli anni ‘50, sono il frutto di una passione per la fotografia e un amore profondo per la sua città. Ogni scatto racconta una storia, un’emozione, un momento speciale della nostra tradizione, lieta di aver messo questi scatti a disposizione testimonianza di un viaggio nel passato". La mostra sarà aperta fino al 4 marzo.