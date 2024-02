"I ragazzi del Cherubini" concerto stasera per Pieve Classica

Dopo il grande successo della serata inaugurale di Peve Classica 2024 di sabato scorso con il concerto di pianoforte del Maestro Eugenio Milazzo, la rassegna entra subito nel vivo con la sua seconda serata, in programma al teatro Comunale Papini stasera. La serata dal titolo "I ragazzi del Cherubini" contraddistingue e conferma la collaborazione stretta fra il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e la stagione di Pieve Classica. L’appuntamento con i giovani allievi di questa prestigiosissima scuola è ormai un punto fermo della kermesse musicale pievigiana. Quest’anno sarà un ensemble di 4 clarini a calcare il palco del Papini, con 3 giovani leve: Matilde Michielin e Rosita Vignoli al Clarinetto e Gregorio del Vecchio al Clarinetto basso accompagnate per l’occasione dal loro maestro Fabio Battistelli, sempre al clarinetto, uno dei massimi esponenti del panorama italiano di questo bellissimo strumento. Il programma spazia ampiamente fra varie epoche, e molti prestigiosi autori prevedendo musiche di Mozart, Rossini, Brahms, Bizet, Morricone, Piazzolla e Kovacs. I tre giovani artisti saranno inoltre insigniti del Premio "Lamberto Aloigi Luzzi", giunto alla sua quarta edizione e destinato come ogni anno alle giovani leve del panorama musicale nazionale. Appuntamento alle 21.15 al teatro Comunale Giovanni Papini, ingresso gratuito.