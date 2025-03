I piatti tipici da tramandare ai più giovani

Un progetto per tramandare alle giovani generazioni le tradizioni del Casentino, legate ai suoi prodotti tipici. Un doppio percorso tra teatro e cultura. Il progetto, organizzato dalla cooperativa Connessioni in collaborazione con l’associazione Noidellescarpediverse, è ospitato dalle scuole primarie di Chiusi della Verna e di San Piero in Frassino con l’obiettivo di tramandare alle giovani generazioni i sapori e i saperi caratteristici dei loro territori attraverso focus sul tortello alla lastra e sulla castagna. L’iniziativa è strutturata attraverso più fasi che prenderanno il via con un primo incontro con un produttore, proseguiranno con un ciclo di laboratori teatrali e termineranno con la messa in scena di uno spettacolo. Il percorso previsto alla scuola primaria "Bargellini" di Chiusi della Verna è stato aperto lunedì quando i bambini sono stati coinvolti in un viaggio alla scoperta del tortello alla lastra, un prodotto tipico della tradizione tramandato di generazione in generazione. Il laboratorio teatrale tenuto da Samuele Boncompagni, attore e autore dei Noidellescarpediverse, prevede invece un percorso di scoperta sensoriale ed espressiva che partirà dai racconti della Cooperativa di Comunità della Vallesanta e che troverà espressione in una narrazione scenica per ripercorrere la storia del tortello attraverso dialoghi scritti dagli stessi studenti. Un simile percorso educativo e artistico è previsto nella scuola di San Piero in Frassino nel Comune di Ortignano dove la protagonista sarà la castagna che, per secoli, ha rappresentato una risorsa essenziale per le comunità montane e che sarà presentata attraverso tutta la filiera che parte dal bosco e alla farina. Gli alunni hanno già incontrato un produttore per approfondire le tecniche di raccolta e lavorazione. S.F.