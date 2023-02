I misteri dell’antico Egitto alla Palomar

Tornano le iniziative della rassegna Le piazze del sapere per la promozione della lettura a San Giovanni. Otto eventi a Palomar, la Casa della cultura, animeranno il mese di febbraio con uno speciale focus sull’antico Egitto. Il prossimo giovedì 23 febbraio appuntamento serale, alle 21 con "I misteri dell’antico Egitto", un’intervista impossibile a Cleopatra a cura di Reporter Live. Special guest l’egittologa Valentina Santini (nella foto). Sabato 25 febbraio, la mattina alle 11, sarà raccontato il libro per ragazzi "Butehamon. A scuola di scrittura nell’antico Egitto" di Valentina Santini (Casa editrice Sillabe) con letture dell’attore Bruno Santini e un laboratorio di scrittura in geroglifici condotto dall’autrice con l’illustratore Saimon Toncelli. Attività per ragazzi dagli 8 ai 12 anni su prenotazione.

Lo stesso giorno alle 17,30 sarà invece presentato il libro "I segreti di Tutankhamon. Storia di un faraone tra mito e realtà" di Valentina Santini (edizioni Longanesi). Interverrà Stefano Valentini, archeologo e co-direttore di Camnes. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055 9126303